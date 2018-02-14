Подтвердят все предприятия страны: Гройсман рассказал о борьбе с коррупцией и налогах. Новости

В 2017 году правительство ликвидировало ряд нормативно-правовых актов, провоцировавших коррупцию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Нам нужно убрать любые возможности давления на украинский бизнес и уничтожить коррупцию в системе налогообложения. Мы это сделали в прошлом году. Вам подтвердят это все предприятия страны», – говорит он.

По его словам, в Украине в 2017 году сняли вопрос давления силовых структур на малый бизнес и ввели автоматическое возмещение НДС. «Раньше это был самый коррупционный налог, чтоб его предпринимателю получить, ему нужно было нести взятки в разные органы власти. мы уничтожили эту систему. Мы защитили через закон "Маски-шоу стоп" украинский бизнес, чтоб силовики не врывались в масках на предприятия, которые торгуют канцтоварами и не клали всех на пол лицом, а начали придерживаться закона», – продолжил Гройсман.

Премьер-министр добавил, что правительство намерено и дальше упрощать условия ведения бизнеса в Украине. «Мы ликвидировали регуляции, абсолютно ненужные нашей стране, которые только создавали условия для того, чтобы чиновникам носили взятки. Мы ликвидировали 450 актов, это где-то 6 тыс. страниц разнообразных несуразиц, которые влияли на рост бизнеса, и мы изменили систему контроля. В этом году он станет цивилизованным, как в странах Европы», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Украине реальный рост заработной платы составил 19,1% в сравнении с 2016 годом, а в 2016 году – 9%. Экономический рост в 2017 году по стране был только по двум кварталам на 2,3% ВВП. При этом в 2017 году внешний долг Украины составил 65 млрд долл.