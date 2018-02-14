Украина перешла к трансформации работы таможни и системы ГФС, – Гройсман. Новости

В бюджет Украины добавили 70 млрд грн, которые вывели из тени в таможне. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы в процессе трансформации работы украинской таможни и системы ГФС. Мы можем нарастить ресурсы, полученные от уплаты за ввоз товаров. В прошлом году мы добавили 70 млрд грн, которые выведены из тени украинской таможни. Эти деньги раньше ходили по карманам тех, кто раньше был причастен к созданию разнообразных схем. Но это не конец», – говорит он.

По его словам, реформирование фискальных служб продолжится. «Я думаю, что столько же еще мы можем привлечь денег, но тут нужна консолидированная позиция всей правоохранительной системы, потому что сегодня в таможне есть еще очень много коррупционных схем, которые "крышуются" не только таможенниками, но и другими правоохранительными органами», – сказал Гройсман.