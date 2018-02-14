В Украине наращивают газодобычу, а инвестиций недостаточно. Новости

Украина должна стать самодостаточной в потреблении энергоресурсов, в частности, газа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы фактически выполнили план в 2017 году, увеличили добычу украинского газа украинскими государственными компаниями. Мы сейчас имеем 15,25 млрд куб. м газа в 2017 году, я думаю, будет 16 млрд куб. м в 2018 году. Но в 2016 году я говорил о том, что мы имели падение добычи газа государственными компаниями», – говорит он.

По словам премьер-министра, сейчас в Украине падение добычи газа остановили и перешли к росту. «Мы должны к 2020 году обеспечить добычу не меньше 20 млрд куб. м газа украинской добычи и, конечно, мы будем продолжать энергетическую модернизацию. В этом году мы определили 2 млрд грн, которые мы направим на функционирование фонда энергоэффективности», – продолжил Гройсман.

Глава правительства также сообщил, что в 2017 году в Украину привлекли 2,3 млрд долл. прямых инвестиций. «Это хорошая цифра, но этого недостаточно. Поэтому мы приняли закон о привлечении инвестиций в государственный сектор – 3,5 тыс. предприятий должны быть прибыльными», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Украина также находится в процессе трансформации работы таможни и системы Государственной фискальной службы.