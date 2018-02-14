В «ЛНР» обязали всех владельцев авто получить «республиканские» номера. Новости

В «ЛНР» обязали всех владельцев транспортных средств с украинской регистрацией пройти регистрацию в «автомобильной инспекции безопасности дорожного движения ЛНР». Соответствующий порядок был утвержден на заседании «совмина ЛНР» 13 февраля, передает пресс-служба «совета министров Луганской народной республики».

«Для юридических лиц любой формы собственности, эксплуатирующих ТС, зарегистрированные на территории Украины, конечный срок получения (замены) государственных номерных знаков и свидетельства о регистрации – 31 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

При этом для физических лиц конечный срок получения «республиканских» номерных знаков – 31 декабря 2019 года.

В «ЛНР» обещают не изымать украинские номерные знаки. «При проведении государственной регистрации транспортных средств, принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам негосударственной формы собственности, регистрационные документы и номерные знаки, выданные регистрационными подразделениями Украины, не изымаются», – сообщает пресс-служба «совмина».

Ранее сообщалось, что «ДНР» постановила до конца 2017 года зарегистрировать в местных «МРЭО» автотранспорт нечетного года выпуска, зарегистрированный в Украине.

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