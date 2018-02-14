Законопроект по праву голоса переселенцев с весны ни разу не рассматривался, – Айвазовская. Новости

Избирательный кодекс во втором чтении вряд ли будет поддержан народными депутатами, законопроект № 6240 об участии в выборах переселенцев также не имеет подвижек с рассмотрением. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала координатор политических и избирательных программ Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Она констатировала, что принятие законопроекта № 6240 – «это большая проблема», поэтому общественные организации планируют в ближайшее время обратиться к спикеру Верховной Рады и профильного комитета ВР. «Потому что есть явные признаки бездействия. Например, парламентский Комитет правовой политики и правосудия не может собраться более двух месяцев, еще с 5 декабря. Комитет не собрался ни разу, т.к. народные депутаты не обеспечили кворум. Мы понимаем, что это один из наибольших комитетов, однако на его заседания подано уже более 70-ти законопроектов… А к следующему заседанию это уже может быть 100-150 законопроектов», – сказала Айвазовская.

Она уточнила, что законопроект № 6240 по факту лежит в комитете с весны прошлого года (зарегистрирован в ВР в марте 2017 года), и «он ни единого раза также не попал в повестку дня заседаний комитета». «То есть комитет бездействует. Мы не будем пока говорить, что он противодействует. Но комитет бездействует в процессе подготовки избирательного законодательства, как в отношении внутренне перемещенных лиц, так и не ВПЛ. В повестке дня комитета стоит предложение создать специальную группу, которая бы занималась рассмотрением поправок. Но без заседаний решение не может быть принято и по этому вопросу. Поэтому общественные организации не однократно предлагали – раз комитет не может собраться, то пусть рассмотрением этих вопросов занимается подкомитет», – продолжила координатор «Опоры».

Она дополнила, что сейчас в Верховной Раде идет доработка Избирательного кодекса (законопроект №3112-1), который был принят в первом чтении в ноябре 2017 года. «И среди тех поправок, которые поданы народными депутатами, есть и такие, которые полностью соответствуют законопроекту № 6240, в том числе, и по процедуре голосования ВПЛ на местных выборах… Но я, к сожалению, не имею ни одной позитивной информации, что Избирательный кодекс будет принят во втором чтении. Потому что те 226 депутатов, которые голосовали [за вариант в первом чтении], хотели просто быть популярными и понравится даже не избирателям, а, скорее, медиа. И они проголосовали "за", понимая, что при втором чтении 226 голосов не будет. Поэтому, с моей точки зрения, при втором чтении они не поддержат кодекс. В частности, это касается депутатов, представляющих одномандатные мажоритарные округа», – заключила Айвазовская.

По мнению Айвазовской, такое решение парламентариев может быть связано с зарегистрированными в Раде новыми законопроектами о выборах народных депутатов. «Первый из них предлагает чистую мажоритарную систему выборов, и к нему еще идут 7 альтернативных законопроектов. Поэтому процесс избирательного законодательства превращается, откровенно говоря, в имитацию, где, с одной стороны, на уровне профильного комитета будет делаться все, чтобы его затянуть. А потом скажут: ой, за год до выборов международные стандарты требуют стабильного законодательства, без сильных изменений, поэтому ничего принять не сможем», – резюмировала представитель «Опоры».

Напомним, 27 марта 2017 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц» («Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан»), принятие которого может разрешить переселенцам принимать участие в местных выборах и избирать народных депутатов в мажоритарных округах.

Сегодня из-за несоответствия прописки и фактического адреса проживания многие переселенцы не могут проголосовать на местных выборах. По последним данным, в Украине зарегистрировано 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, а это 4% всех избирателей.

В ноябре 2017 года Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №3112-1(Избирательный кодекс) спикера ВР Андрея Парубия, который предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах. Предполагается, что в каждом из этих регионов партии выдвигают свои списки, а избиратель обязательно голосует за партию и по желанию – за кого-то из кандидатов в списке, таким образом, их рейтингуя. Кроме того, законопроект предусматривает 4%-й проходной барьер в парламент. Проект Избирательного кодекса объединяет 5 существующих сегодня законов – законы о выборах народных депутатов, закон о выборах президента, о местных выборах, о центральной избирательной комиссии и закон о едином государственном реестре избирателей.

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