Децентрализация в Украине продолжается, детские сады – в приоритете. Новости

В Украине четвертый год продолжается процесс децентрализации и формирования региональной политики, а в этом году приоритетом процесса должно стать строительство детских садов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«С 2014 года, когда мы начали этот проект, нам удалось создать почти 700 громад и начать формировать качественную региональную политику. Мы имеем сегодня 790 проектов в рамках Государственного фонда регионального развития, а если взять проекты социально-экономического развития, их будет более тысячи – говорит он.

По его словам, правительство будет и дальше поддерживать финансирование региональных проектов. «Доступность детских садов. Я хочу, чтоб по всей стране строили детские сады – это будет приоритет №1. Мы уже создали в 2017 году 25 тыс. мест в детских садах... Нам нужно развивать экстренную медицину и инвестиции в медицинские учреждения. Также будут направления инфраструктуры и цифровой экономики», – сказал Гройсман.

Он озвучил приоритетные для финансирования направления. «Все проекты, которые касаются создания новых рабочих мест, будут в первую очередь поддерживаться через Государственный фонд регионального развития и через субвенцию на социально-экономическое развитие территорий», – добавил он.

Премьер-министр также напомнил, что в рамках децентрализации в 2018 году в Украине начат процесс передачи земель в собственность территориальных громад.

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