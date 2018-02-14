Доступным лекарствам в регионах мешает безответственность чиновников, – Гройсман. Новости

В Украине в этом году увеличено финансирование государственной программы «Доступные лекарства», по которым нет задержек в возмещении льготной стоимости лекарств, но есть недобросовестная работа чиновников в регионах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы создали систему возмещения стоимости "Доступных лекарств", мы не задолжали ни одной копеечки ни одному региону. Но я получаю на "горячую линию" звонки, что не во всех регионах есть доступ к этим лекарствам», – говорит он.

По его словам, местные чиновники не торопятся обеспечивать граждан доступными лекарствами в регионах, а на запросы правительства о ситуации с лекарствами еще не ответили 4 области.

«В этой программе приняли участие 6661 аптека. Я подчеркиваю – ни одной аптеке мы ни копейки не задолжали. Если мы в 2017 году на это 614,4 млн грн потратили, то в этом году уже будет 1 млрд грн», – сказал Гройсман.

Недобросовестным чиновникам в регионах премьер-министр пригрозил увольнениями в случае невыполнения программы «Доступные лекарства». «Ответственность на местной власти. нам очень сложно получить информацию по всей стране, но мы доберемся до того, кто саботирует эту систему. Я не думаю, что это делают специально, а потому что не обращают на эту проблему внимание», – добавил он.