Жителей неподконтрольного Луганска приглашают на встречу с Хугом. Новости

Жителей неподконтрольного Луганска приглашают на неформальную встречу с первым заместителем главы Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ Александром Хугом и наблюдателями СММ ОБСЕ. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Согласно сообщению, встреча состоится 16 февраля с 16.00 до 18.15 по ул. Газеты «Луганская Правда» 130б в Луганске. На встрече местные жители смогут узнать, почему так важен гражданский мониторинг, как работают международные наблюдатели в Луганске и задать интересующие вопросы.

Количество мест ограничено.