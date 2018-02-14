На поддержку украинской культуры и образования увеличено финансирование. Новости

В Украине принята стратегия поддержки национальной культуры и сферы образования, на которые увеличено финансирование. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы увеличили в прошлом году украинским учителям зарплату на 50%. В этом году это будет еще плюс 25%, то есть фактически – на 75% с 1 января 2017 года. Увеличили экономические стипендии, все стипендии в общем на 18% с ноября. И мы предусмотрели больше 1,4 млрд грн на создание новой украинской школы», – сказал он.

По словам премьер-министра, задач в сфере поддержки национальной украинской культуры у правительства еще много. «Почти 500 млн грн в прошлом году мы направили на производство украинского кинематографа, и в прошлом году мы получили несколько десятков новых работ. В 2018 году мы направим на это миллиард. Это не только рабочие места, но и развитие национальной культуры», – заявил Гройсман.

Глава правительства также сообщил, что в Украине нужно пополнять библиотечные фонды. «Мы направили 520 млн грн на эти цели. Стратегия популяризации национального языка принята, создан Институт украинской книги и утверждена концепция создания современной школы искусств», – добавил он.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом году заработная плата учителя составит в среднем от 6,5 тыс. грн до 8,5 тыс. грн в месяц.

Также сообщалось, с 1 января 2018 года должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат, но реализовываться это будет поэтапно. Кроме того, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн в месяц или 22,41 грн в час.

Напомним, в Украине в 2018 году сводный бюджет образования составляет 221,9 млрд грн.

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