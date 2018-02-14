Успешные бизнесмены поделятся секретами с предпринимателями Донбасса. Новости

1 марта стартует 5-месячная программа поддержки и развития предпринимательства в Мариуполе, Краматорске (Донецкая обл.) и Северодонецке (Луганская обл.). Об этом «Донецким новостям» сегодня, 14 февраля, сообщили в пресс-службе общественной организации «Центр занятости свободных людей».

Главная цель проекта – развитие культуры предпринимательства, помощь и поддержка в реализации целей предпринимателям, которые уперлись «в потолок» своего бизнеса и не знают, что делать дальше. Участникам будет оказана помощь в виде обучения и консультаций от владельцев успешных бизнесов.

Направления менторской программы:

развитие кофейного бизнеса – Veterano Coffee, Владимир Шевченко;

развитие производства – «Regata Club», Александр Матяш;

развитие beauty-бизнеса – салон красоты «Николь», Ольга Васильева;

развитие кондитерского бизнеса – частная кондитерская фабрика «La Torte», Марина Игнатьева.

Участие в программе бесплатно.

Больше узнать о проекте и зарегистрироваться на участие в нем можно по ссылке czvl.org.ua/mentorship .

Ранее сообщалось, что один из менторов данной программы, владелец киевских кофеен под брендом Veterano Coffee Владимир Шевченко организовал в Марьинке (Донецкая обл.), расположенной у линии разграничения, импровизированную кофейню, в которой угощает бойцов АТО ароматным напитком.

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