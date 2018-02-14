47 млрд грн на дороги и ни слова о переселенцах: Гройсман о приоритетах на год. Новости

В 2018 году среди приоритетов правительства в работе на год нет ни слова о решении проблем переселенцев. В частности, только на строительство и ремонт дорог в этом году планируют направить 47 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы будем и дальше поддерживать инновации как в производстве, так и в государственном управлении, что позволит повысить качество и уменьшить затраты. Развитие цифровой экономики – это тоже важный приоритет… Нам пока нечем похвалиться в этом вопросе, но фокус на цифровой экономике даст хороший позитивный эффект», – говорит он.

Среди других приоритетов в работе правительства – создание новых рабочих мест. «Мы считаем, что в этом году средняя заработная плата по стране будет не меньше 10 тыс. грн. Как только мы дадим ощущение безопасности и уверенности, люди начнут возвращаться в Украину. Наше задание – вернуть украинцев в Украину, чтоб они не искали по миру лучшей жизни, но это сделать за один год очень тяжело, я сказал бы – невозможно», – заявил Гройсман.

В законодательной сфере Кабинет министров планирует принять 35 законов. «Из которых два – приняты, осталось 32 – в экономическом пакете, они очень важны. Пять пакетов остаются неизменными – дерегуляция и улучшение бизнес-климата, прозрачный доступ бизнеса до государственных ресурсов и финансирования, защита прав бизнеса и привлечение инноваций», – сказал премьер-министр.

По его словам, в сфере государственного управления в 2018 году будут продолжать процесс децентрализации, привлечения инвестиций в госпредприятия, улучшать качество образования и медицины, а также уровень безопасности государства и граждан. Также в 2018 году займутся ремонтом и развитием инфраструктуры, но каких либо проектов, направленных на решение острой проблемы с обеспечением жильем переселенцев, среди приоритетов правительства не было.

«На дороги мы направим 47,6 млрд грн, в обновление "Укрзализныци" мы направим почти миллиард долларов – это 26 млрд грн. на морские порты – 4,3 млрд грн. Но и эти инвестиции могут быть расширены», – отметил Гройсман.

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