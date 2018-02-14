14 февраля – праздник или нет: Мнения жителей Донецка (Фото). Новости

Сегодня, 14 февраля, в «День святого Валентина», у жителей временно неподконтрольного украинской власти Донецка спросили: «14 февраля – для вас праздник или нет»?. Опрос проводился в парке им. Щербакова.

Большинство ответили, что это обычный день, как и все остальные. «Нет, мы не считаем это праздником», – отметили молодые люди.

Другая молодая пара поделилась, что для них это праздник и сегодня они пойдут в кино на комедию «Женись на мне, чувак».

Пара дончан в возрасте рассказали, что им больше нравится 8 июля. «Это русский день семьи, православный», – сказала женщина.

Другие дончанки-пенсионерки имеют иное мнение. «Конечно, праздник! Хоть мы женщины в возрасте, все равно хочется провести. Пойдем в кафе, посидим», – поделились они.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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