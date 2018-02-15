Ни «ДНР», ни Украина не заинтересованы в восстановлении Vodafone, – Ходаковский. Новости

Скорее всего, в «ДНР» не восстановят сигнал украинского мобильного оператора Vodafone (на неподконтрольной территории – МТС). Об этом в ходе видеоконференции заявил бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Просто ни мы, ни Украина особо не заинтересованы в восстановлении этой связи. Мы – по причинам, озвученным нашими компетентными органами, которые говорили, что Vodafone у нас не зарегистрирован, не платил налоги и пр. Есть здесь подковерные дополнительные причины, их тоже нельзя сбрасывать со счетов», – считает Ходаковский.

Он считает, что отсутствие украинского мобильного оператора нанесло «ДНР» гуманитарный ущерб. «Наличие у нас альтернативы по связи в 2014-м году помогало нам выживать: что-то – задавят, что-то – работает. И когда сейчас в соцсетях люди пишут, мол, что мы потеряли с этим "Водафоном" – я с такой позицией не согласен. Кроме того, такие фразы пишут те люди, которые не имеют тесных контактов с украинской стороной – которым нужна связь с родными и родственниками, которые там проживают. Поэтому я считаю, что обрушение этой связи нанесло нам гуманитарный ущерб. Но это показатель того, что мы системно идем к разрыву отношений [с Украиной]. И я бы даже сказал, что идем не в совсем хорошем ключе: война-войной, но мы же все-таки не закрыли пункты пропуска, через которые осуществляется сообщение с Украиной, значит, мы признаем необходимость такого взаимодействия… И если мы одно воспринимаем, как данность, почему бы нам все остальное не воспринимать как данность. В конце-концов люди продолжают у нас ездить в Украину, получать пенсии», – продолжил Ходаковский.

Он также подчеркнул, что в «ДНР» к решению проблемы со связью Vodafone «ми никак не подступаем», что дает ему основания полагать – «в перспективе Vodafone умрет окончательно». «Хотя, может быть, нам всем повезет, и его подключат», – резюмировал представитель «ДНР».

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

«Глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что остановка работы оператора связи Vodafone связана с отказом компании оплачивать электроэнергию в «бюджет республики». При этом «министр связи» сказал, что причина не связана с долгами украинского оператора за электроэнергию, она заключается в повреждении кабеля якобы на подконтрольной Украине территории. В свою очередь замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский назвал причиной запрет на возобновлении связи от России.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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