Пока не в «Миротворце»: В «ДНР» показали рысь батальона «Пятнашка» (Фото). Новости

Командир незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» Олег Мамиев привез в свой батальон рысь. Об этом сообщают его сотоварищи в соцсетях, публикуя соответствующие фотографии.

Они отмечают, что рысь – «мальчик», молодой – 9 месяцев. Но зачем в батальоне «дикий кот» – никто не смог пояснить прихоть Мамиева.

Кроме того, во время приезда из Москвы в Донецк эту рысь часто забирает к себе российская корреспондент Анастасия Михайловская, которая разъезжает с «котом» по «ДНР», также публикуя в сети свои фото:

Хозяин рыси – Олег Мамиев (позывной «Мамай»), командир «интернационального» батальона «Пятнашка». Родился в Северной Осетии, в Российской Федерации. До 2014 года жил во Владикавказе. В 2014 году приехал на Донбасс в поддержку «русского мира», «я встал в ружье 3 мая 2014 года». Мамиев находится в базе «Миротворец»: