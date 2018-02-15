Не так-то просто: В «ДНР» не могут перенастроить станции оператора Life. Новости

Из-за нехватки специалистов в «ДНР» не могут синхронизировать «национализированное» оборудование украинского мобильного оператора Life с местным оператором «Феникс». Об этом в ходе видеоконференции рассказал бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.
«Оборудование Life подключают, но его не так-то просто ввести в эксплуатацию, его нужно синхронизировать [с "Фениксом"]. Это же не только так называемые вышки, ретрансляторы. Это целый комплекс проблем, который сопровождает подсоединение чужой аппаратуры. Пусть они ("Феникс" и Life, – прим.) работают в одном частотном диапазоне [GSM], но тем не менее, это не так просто. Насколько я знаю, работы по подключению "Лайфа" идут активно, но не все так просто – не хватает технических специалистов, запустить и синхронизировать то оборудование получается с трудом», – сказал Ходаковский.
В качестве доказательства «трудностей» он пояснил, что «Феникс» уже заявил о возможности подключения мобильной сети интернет 3G, но «его до сих пор никак не откалибровали, на синхронизировали с обычной GSM-связью».
«Поэтому "Феникс" сейчас работает из рук вон плохо, и, действительно, заслуживает нареканий. Но это нарекания не к персоналу, а в целом к ситуации», – резюмировал Ходаковский.
Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.
С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.
«Глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что остановка работы оператора связи Vodafone связана с отказом компании оплачивать электроэнергию в «бюджет республики». При этом «министр связи» сказал, что причина не связана с долгами украинского оператора за электроэнергию, она заключается в повреждении кабеля якобы на подконтрольной Украине территории. В свою очередь замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский назвал причиной запрет на возобновлении связи от России.
При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Как из Украины звонить в «ДНР»: Все варианты (Фото)
- Кто во что горазд: Особенности мобильной связи в «ДНР» (Фото, Видео)
- Где ловит МТС в «ДНР»: Города, ориентиры, карты
- Все на мост! Как в Донецке ловят Vodafone на путепроводах (Фото, видео)
- Дожились, с моста звоню: Vodafone на Рутчинковском мосту Донецка (Видео)
- Жители Донецка ловят сигнал Vodafone на кладбищах (Видео)
- Донецк: Железнодорожный вокзал как переговорный пункт МТС (Фото)
- Покупайте карточки «Феникс», – Захарченко о ситуации с Vodafone
- То тюлень позвонит, то олень: Дончане жалуются на связь «Феникс»
- Вниманию пенсионеров-абонентов «Феникса»: Не обновляйте Viber под «республиканский» номер
- В «ДНР» разрушают базовые станции Vodafone, – соцсети
- Вернуть Vodafone в Донецк. Почему миссия невыполнима
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится (Видео)
- У барыг купил: Как в Донецке используют украинский «Интертелеком»
- Что нужно починить, чтобы в Донецке заработал Vodafone
- Ни «ДНР», ни Украина не заинтересованы в восстановлении Vodafone, – Ходаковский
Комментарии