Ходаковский настаивает, что Прилепину отказали в поселении в российском отеле из-за Донбасса. Новости

Экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский продолжает настаивать, что «советнику главы ДНР», писателю Захару Прилепину отказали в поселении в российском отеле в Париже из-за его участия в событиях на Донбассе. Об этом Ходаковский рассказал в ходе своей видеоконференции.

По словам Ходаковского, Прилепин прилетел в столицу Франции на Дни русской книги, которые проходили 3-4 февраля. Делегацию из России расселяли в отеле, который принадлежит Российскому центру науки и культуры (им руководит экс-супруга пресс-секретаря российского президента – Екатерина Пескова, проживающая после развода постоянно в Париже). Однако Прилепину в номере отказали, сославшись на его участие в боевых действиях на Донбассе.

При этом сам Прилепин как бы опроверг данную информацию. «Ничего про это не знаю, но за три дня уже сто новостей на эту тему вышло. Спросили бы у экс-жены [Пескова] комментарий», – лишь написал «советник главы ДНР» 8 февраля на своей странице в Facebook, без каких-либо уточнений.

Однако Ходаковский продолжает настаивать, что данная история имела место быть, при этом он не готов комментировать, как «советника главы ДНР» пропустили во Францию. «Единственное, я могу прокомментировать, что мои источники по этому вопросу максимально достоверны. И есть предположение, что о проблемах сам Захар не знал, вопрос с его расселением решался еще до его прибытия во Францию. Когда рассматривались варианты, шла переписка и переговоры с представителями "Русского дома", то из-за участия в событиях на Донбассе Прилепину было отказано в поселении в гостинице российского представительства. При этом эта гостиница существует на российские государственные деньги под эгидой Министерства иностранных дел РФ», – констатировал экс-«чиновник» «ДНР».

Ходаковский подчеркивает, что не проверенную информацию он бы не озвучивал, кроме того сама ситуация «меня возмутила». «Я считаю, что есть основания бросить в адрес российских функционеров определенный упрек – так поступать нельзя. В этом нет патриотизма, нет солидарности. Получается, что в российском обществе человека с четкой позицией структура подвергает определенной обструкции», – сказал он.

Напомним, Прилепин с 2015 года занимает должность «советника главы ДНР» и с осени 2016 года стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом. Он утверждает, что содержит свой батальон сам, что имеющиеся в батальоне средства – «это то, что зарабатываю я, как писатель и телеведущий». Дополнительно Прилепин подчеркивал, что огорчен, что бывшие «ополченцы ДНР» распространяют о нем ложную информацию, что якобы он не является боевым командиром, а все его действия на Донбассе – всего лишь пиар.

16 февраля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Прилепина. Досудебное расследование ведется по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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