Неприятная тема: В тюрьмах «ДНР» много россиян, но адвокатов из РФ к ним не пускают. Новости

В тюрьмах «Донецкой народной республики» содержатся много граждан Российской Федерации, но адвокатов из России, даже зарегистрированных в «ДНР», как «иностранные», к ним не пускают по распоряжению «главы республики» Александра Захарченко. Эту проблему в ходе своей видеоконференции подтвердил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.
«Верховный суд ДНР избрал позицию со ссылкой на постановление Захарченко, согласно которому адвокату РФ не разрешается участвовать в защите граждан РФ на территории ДНР», – зачитал обращение российского адвоката Ходаковский.
Экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» признал, что подобные факты в «республике» есть: «Это неприятная тема, потому что очень много у нас граждан Российской Федерации, которые содержатся в заключении по тем или иным обвинениям. Но не имея власти, я не могу инициировать процесс пересмотра этих дел и обвинений».
Ходаковский утверждает, что среди заключенных граждан России в «ДНР» есть люди, которые «на остроте момента под гребенку попали», но есть и другие. «Есть действительно случаи, когда люди заслуженно попали в места не столь отдаленные, но все это нужно пересматривать и рассматривать. Этим должны заниматься, в первую очередь, адвокаты с независимой позицией, не заглядывающие в рот власть предержащим товарищам», – заявил он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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