Переселенцы предлагают создать ресурс, где можно отслеживать международную помощь. Новости

В Украине необходимо создать единый ресурс, на котором можно отслеживать объемы международной помощи переселенцам, финансирование конкретных программ, а также узнавать, кто отвечает за их реализацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин (на фото).

«Общаясь с международными донорами и посольствами, часто слышу, что они финансируют много проектов для переселенцев. Помимо этого, финансируются и госпрограммы по социальной интеграции перемещенных семей. Суммы выделяются немалые, и целевое назначение средств вызывает большие вопросы. Трудно понять, что скрывается за конкретными программами, и нужно ли это в первую очередь переселенцам», – рассказал Калинин.

Он отметил, что в СМИ появляются новости о семинарах для пенсионеров за 522 млн грн или о хабе для переселенцев за 500 млн грн. Однако на решение жилищного вопроса выделяются копейки. «Может, все же стоит распределять деньги на первоначальные нужды – жилье и работа?! Необходимо создать единый ресурс, на котором можно отслеживать объемы международной помощи, финансирование конкретных программ и, главное, кто отвечает за их реализацию. Кроме этого, проекты должны конкурировать между собой и набирать голоса поддержки. Тогда переселенцы будут сами выбирать, что для них важнее – курсы для пенсионеров, велосипедные площадки или покупка квартир», – считает глава Всеукраинской ассоциации переселенцев.

Также переселенцы направили в Кабмин запрос о том, сколько средств выделяется на временно перемещенных лиц, и пообещали опубликовать ответ.

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