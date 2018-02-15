Долго и мучительно: Эксперт рассказала о процедуре получения особого статуса для детей. Новости

Процедура получения особого статуса для детей, пострадавших от военного конфликта, сложная и тяжелая, она предполагает прохождение 6 инстанций. Об этом сегодня, 15 февраля, на своей странице в Facebook сообщила директор по развитию программ СОС «Детские городки Украина» Дарья Касьянова (на фото).

По ее словам, год и месяц шла работа по изменению Постановления 268 о порядке получения статуса ребенка, пострадавшего из-за войны. Общественные организации предложили свою помощь, чтобы постановление соответствовало интересам детей, законодательству Украины и международным стандартам. «За год только 8 детей (из 580 тыс. по оценке ЮНИСЕФ) смогли получить этот статус, доказав и подтвердив, что они пострадали. Это дети, которые из-за обстрелов потеряли руки и ноги, на глазах у которых подорвались друзья, дети, у которых погибли родители при обстреле», – напомнила Дарья Касьянова.

По ее словам, на сегодня процедура получения статуса предполагает прохождение 6 инстанций: это Служба по делам детей, полиция, прокуратура, СБУ (подтвердить, что был в этом месте и в эту дату обстрел), получение экспертизы, выписка врачебно-консультационной комиссии. «Долго и мучительно. Все, кто прошел этот путь, сравнили его с адом. Каждый раз проживать заново трагические события», – отметила директор по развитию программ СОС «Детские городки Украина».

«Постановление предполагает ответ на 2 вопроса: кто и как? Дальше это должно обеспечить доступ к качественной помощи (реабилитация, психологическая помощь, протезирование, образование, оздоровление). Для чего это надо: чтобы спланировать помощь, нужно понимать масштаб проблемы, т. е. сколько детей пострадало и степень их травматизации. Но определять его деликатно и с уважением. После этого можно планировать помощь», – сообщила эксперт.

«Хочется верить, что наши рекомендации будут учтены Министерством соцполитики при утверждении постановления», – добавила она.

Как сообщалось ранее, представители правозащитных организаций предлагают Кабинета министров Украины упростить процедуры получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Напомним, более полумиллиона детей из Донбасса не могут получить социальную защиту из-за сложности бюрократических процедур.

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