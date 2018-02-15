Нас наклоняли и согнули бы: Ходаковский о Минских соглашениях. Новости

За три года с момента подписания Минских договоренностей они так и не заработали, несмотря на то, что и «ДНР», и «ЛНР» заставили их выполнять. Об этом экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявил в ходе своей видеоконференции.

«Минские соглашения почили в бозе, они уже не эффективны, они уже не исполняются. Кто виноват в этом, мы четко знаем. Нас ломали через колено, чтобы мы с ними согласились, нас заставляли следовать в русле этих соглашений, и, если бы были какие-то подвижки в этом направлении, я думаю, нас тоже бы согнули», – говорит он.

По его словам, «ДНР» и «ЛНР» заставили выполнять Минские соглашения. «До сих пор висят бигборды о том, что праймериз – это основа нашего будущего. Они уже выглядят, как насмешка над Минскими соглашениями. Это как эпитафия на могильной плите Минских соглашений, но они есть. Нас наклоняли, но Украина не сделала ни одного шага с точки зрения реализации этих соглашений. Попытались протащить закон об особом статусе и тут же его похоронили», – продолжает Ходаковский.

Он также отметил, что не является сторонником договоренностей в Минске. «Украина просаботировала Минские соглашения, она стала виновником того, что они просто не работают. Хотя лично я ей благодарен. Я не был апологетом Минских соглашений. Я не хотел, чтобы они реализовывались, чтобы граница бралась под контроль Украинским государством, поэтому то, что Минские соглашения умерли и слава Богу. Может для кого-то Минские соглашения и казались выходом из тупиковой ситуации, мне так не казалось, то, что они не реализовались – это закономерность», – заявил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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