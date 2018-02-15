Туку настораживает цифра в 20 тыс. миротворцев на Донбассе: Есть нюансы. Новости

Для обеспечения качественной работы на всей неподконтрольной территории Донбасса численность миротворческой миссии ООН должна быть не менее 60 тыс. человек. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Меня настораживает цифра 20 тыс., потому что по нашим расчетам, когда мы сравнивали количество задействованных сотрудников ООН в Хорватии, то пропорционально территории у нас выходила цифра примерно 60 тыс., если речь идет о контроле всей территории», – говорит он.

По его словам, не совсем понятно, какую часть территории Донбасса планируют контролировать таким количеством миротворцев. «Если речь идет не о контроле всей территории, а или вдоль линии соприкосновения, или государственной границы, тогда да – цифра может уменьшаться. Но, насколько я понимаю, позиция Украины остается неизменной, мы хотели бы получить контроль над всей территорией», – сказал Тука.

Заместитель министра МинВОТ добавил, что пути решения нужно искать в обсуждении миротворческой миссии ООН. «К сожалению, как не существует уникальных решений любых конфликтов, которые можно было бы распространять и тиражировать на другие подобные конфликты, точно также не существует тождественных сценариев применения миротворческих сил. В каждом случае есть свои нюансы», – сказал он.

Как сообщалось ранее, по мнению заместителя министра МинВОТ, миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна только при согласии всех участников вооруженного конфликта, но поддерживать чью-либо сторону миротворцы не будут.

Напомним, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности ООН намерена представить отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, включая спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера. В отчете, в частности, рассматривается применение на Донбассе контингента в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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