Международный эксперт рассказал о задачах миротворцев на Донбассе. Новости

С прекращением обстрелов не наступает мир. При этом задача миротворцев – предотвращение конфликтов. Об этом рассказал международный эксперт по вопросам миротворческих миссий ООН, генерал Яакко Оксанен, передает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Если вы считаете, что с прекращением обстрелов наступает мир – вы ошибаетесь», – сказал Яакко Оксанен.

Генерал поделился опытом осуществления нескольких миротворческих миссий, в которых непосредственно принимал участие: UNTSO на Ближнем Востоке, UNIFIL в Ливане и других.

Также Яакко Оксанен рассказал о типичных задачах миротворческих миссий: это предотвращение и урегулирование межгосударственных и внутренних конфликтов, наблюдение и контроль за соблюдением соглашений о прекращении огня и других враждебных действий, организация гуманитарной и медицинской помощи местному населению, обеспечение безопасности и соблюдения прав человека, помощь в преодолении последствий конфликтов, включая гуманитарное разминирование, восстановление мира и тому подобное.

Яакко Оксанен также отметил, что решение о миротворческой миссии на Донбассе может рассматриваться только по просьбе Украины, которая прежде всего должна достичь внутреннего согласия относительно последовательности действий и разработки четкой стратегии.

Необходимо обратить внимание на предварительную информационную кампанию, направленную на построение доверия местного населения к миротворческому контингенту. Обычно такая кампания начинается за 2 года до введения миротворческих миссий ООН.

Как сообщалось ранее, по мнению заместителя министра МинВОТ, миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна только при согласии всех участников вооруженного конфликта, но поддерживать чью-либо сторону миротворцы не будут.

Напомним, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности ООН намерена представить отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, включая спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера. В отчете, в частности, рассматривается применение на Донбассе контингента в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.

Читайте также: