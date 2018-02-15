США передали ВСУ приборы ночного видения для 10 батальонов (Фото). Новости

Очередная партия материально-технической помощи от США для Вооруженных сил Украины, которая включает 2,5 тыс. приборов ночного видения, позволит оснастить этими приборами не менее 10 батальонов ВСУ. Об этом 14 февраля заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Украине были переданы 2,5 тыс. приборов ночного видения американского производства на общую сумму в 5,8 млн долл. «Очередная помощь от США – 2,5 тыс. приборов ночного видения – будет еще одним шагом в повышении возможностей Вооруженных сил Украины. Это, как минимум, еще 10 батальонов, которые будут полностью оснащены приборами ночного видения, и будут подготовлены к ведению боевых действий ночью», – сказал Муженко.

Также он отметил, что в общих объемах материальной помощи, которая была предоставлена ​​ВСУ, помощь от США составила около 90%. Речь идет о различном оборудовании, включая средства контрбатарейной борьбы, беспилотные летательные комплексы, бронированные и санитарные автомобили.

Сертификат на передачу упомянутого оборудования украинской стороне передала чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович. «Приборы ночного видения являются лишь небольшой частью из общего объема оборонной помощи в 850 млн долл., которую США предоставили Украине с 2014 года», – сказала она.

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