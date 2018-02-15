Ходаковский о промышленности в «ДНР»: Заводы и шахты режут на металлолом. Новости

В «Донецкой народной республике» уничтожают шахты и распиливают на металлолом даже работающие промышленные предприятия. Об этом экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский рассказал в ходе своей видеоконференции.

«Что касается активизации работы нашей промышленности, восстановления всех торговых связей, отношений – этот процесс, конечно, долгий. Дай Бог, чтобы, когда мы подойдем к рубежу, когда это станет возможно, не все еще распилили и порезали на металлолом. Пока есть такие предпосылки» – говорит он.

По его словам, в «ДНР» сейчас уничтожают шахты и даже работающие заводы. «Пока режут то, что подверглось каким-то воздействиям войны, что получило какие-то серьезные повреждения. Вырезали полностью весь ДЗРХИ (Донецкий завод резино-химических изделий, – прим.), хотя там мощностей было работающих, конвейерных лент и всего остального было предостаточно. Вырезали шахту "Октябрьская", сейчас будут резать шахту "Бутовская". Вытаскивают откуда могут, извлекают сиюминутную выгоду», – рассказал Ходаковский.

Он также заявил, что изменил свое отношение к компании «Внешторгсервис», которая управляет «национализированными» в «ДНР» предприятиями: «Более глубокая интеграция нашей экономики с Россией – для этого делаются определенные шаги, и тот же "ВТС", как бы я его не критиковал. Факт того, что он существует и он ориентирован на транзитно-торговые отношения на Россию/через Россию, это уже позитивный признак».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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