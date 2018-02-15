Ходаковский о промышленности в «ДНР»: Заводы и шахты режут на металлолом. Новости

В «Донецкой народной республике» уничтожают шахты и распиливают на металлолом даже работающие промышленные предприятия. Об этом экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский рассказал в ходе своей видеоконференции.
«Что касается активизации работы нашей промышленности, восстановления всех торговых связей, отношений – этот процесс, конечно, долгий. Дай Бог, чтобы, когда мы подойдем к рубежу, когда это станет возможно, не все еще распилили и порезали на металлолом. Пока есть такие предпосылки» – говорит он.
По его словам, в «ДНР» сейчас уничтожают шахты и даже работающие заводы. «Пока режут то, что подверглось каким-то воздействиям войны, что получило какие-то серьезные повреждения. Вырезали полностью весь ДЗРХИ (Донецкий завод резино-химических изделий, – прим.), хотя там мощностей было работающих, конвейерных лент и всего остального было предостаточно. Вырезали шахту "Октябрьская", сейчас будут резать шахту "Бутовская". Вытаскивают откуда могут, извлекают сиюминутную выгоду», – рассказал Ходаковский.
Он также заявил, что изменил свое отношение к компании «Внешторгсервис», которая управляет «национализированными» в «ДНР» предприятиями: «Более глубокая интеграция нашей экономики с Россией – для этого делаются определенные шаги, и тот же "ВТС", как бы я его не критиковал. Факт того, что он существует и он ориентирован на транзитно-торговые отношения на Россию/через Россию, это уже позитивный признак».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- У нас, кроме холодильников, ничего нет: «Незанятые» ниши производства в «ДНР»
- Длинный экспорт: В «ДНР» рассказали, с какими странами сейчас торгуют
- В «ДНР» на продукцию машиностроения будут выдавать российские сертификаты
- Жебривский рассказал о ситуации с предприятиями в «ДНР»
- В «ДНР» рассказали о работе Харцызского канатного завода (Фото)
- «Мокрые шахты» неподконтрольного Донбасса: Тука об угрозах затопления
Комментарии