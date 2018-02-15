Ходаковский мечтает о торговле «ДНР» с Украиной: Если хотим выживать. Новости

«Донецкая народная республика» должна возобновить экономические и торговые отношения с Украиной, так как блокада наносит ущерб обеим сторонам вооруженного конфликта. Об этом экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский рассказал в ходе своей видеоконференции.
«В перспективе – возобновление каких-то торгово-экономических отношений с Украиной. У нас есть профицит полезных ископаемых – угля, в частности. В Украине есть дефицит, мы можем восполнять это, как бы мы не относились к торговле с государством-агрессором, я имею ввиду Украину, если мы хотим выживать – это необходимость», – говорит он.
По его словам, блокада со стороны Украины нанесла «ДНР» серьезный ущерб. «Мы же понимаем прекрасно, что нам и так мало с кем есть торговать, поэтому мы вынуждены будем взаимодействовать с Украиной. Блокада, которая была организована по инициативе Украины, нанесла серьезный ущерб нашей экономике. Какой-то части своих целей и задач они добились, но при этом и Украина очень сильно страдает», – продолжает Ходаковский.
Он также предположил, когда можно будет возобновить торговые отношения. «Когда наступит какое-то устойчивое перемирие, а впоследствии – мир с Украиной, тогда вопрос – торговать с ней или не торговать, стоять в принципе не будет. Мы будем с ней торговать, очень многие наши производственные и промышленные мощности ориентированы на Украину», – сказал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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