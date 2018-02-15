Сводка из зоны АТО за 14 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, 4 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник применил минометы калибром 120 мм по позициям сил АТО неподалеку Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали силы АТО у Травневого и Майорска.

На донецком направлении в пригородах Авдеевки противник вел огонь по украинским военнослужащим из минометов калибром 82 мм, гранатометов и пулеметов. В этом же районе НВФ неоднократно стреляли из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и пехотного вооружения по силам АТО у шахты «Бутовка». Кроме того, тяжелые минометы НВФ применили вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. НВФ сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и стрелкового оружия. У Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 391 единица. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Под огонь попали районы 9-ти прифронтовых населенных пунктов, в том числе северная и западная окраины Донецка – территория аэропорта, поселки Трудовские и Старомихайловка, а также пригороды Горловки и Докучаевск».

Также сообщается, что «украинские силовики обстреляли накануне вечером пригород Ясиноватой – Минеральное. Было попадание снаряда в огород дома по улице Ленина, а в доме по улице Комсомольская, 27 повреждены оконные проемы».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись позиции в районах населенных пунктов Логвиново и Лозовое, применялись минометы калибром 82 мм, АГС, СПГ и стрелковое оружие».