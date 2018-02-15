Пожар в Докучаевске: Сотрудники «МЧС ДНР» эвакуировали людей. Новости

В неподконтрольном Докучаевске 14 февраля вследствие попадания взрывоопасного предмета в жилой дом произошел пожар. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«В Докучаевске по улице Мельникова вследствие попадания ВОП 14 февраля в 13:14 в квартире на 2-м этаже 4-этажного дома произошел пожар», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе утверждают, что сотрудники «МЧС» эвакуировали из зоны задымления на свежий воздух 4 человека, в том числе подростков – 2002 и 2005 годов рождения.

В результате пожара в квартире были уничтожены вещи и мебель.

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