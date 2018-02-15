Сурков будет водить Волкера за нос: Ходаковский о миротворцах на Донбассе. Новости

Переговоры специального представителя США Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым о введении миротворцев на Донбасс – дипломатическая авантюра. Об этом экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский рассказал в ходе своей видеоконференции.

«Что я думаю о встрече Волкера и Суркова и о перспективе миротворцев? Это нереализуемо. Это переливание из пустого в порожнее. Они будут раз за разом утрясать какие-то пункты положений этих договоренностей… Как выразился Байден о Волкере – это авторитетный мужчина, не наделенный никакими полномочиями», – говорит он.

По его словам, Россия будет участвовать в переговорах с США о введении миротворцев на Донбасс, но это ни к чему не приведет. «Сурков должен и обязан отыгрывать свою линию. Он в дипломатичной манере будет постоянно водить Волкера за нос, принимать во внимание какие-то предложения Америки, но на самом деле они реализовываться не будут. Нет никаких предпосылок, чтобы состоялись договоренности по введению миротворцев. Миротворцев здесь не будет», – заявил Ходаковский.

Он также считает, что весной на Донбассе возможно обострение на фронте: «Если миссия ОБСЕ говорит о том, что не будет продлевать здесь мандат с марта – это тоже свидетельство возможного обострения. Какие здесь миротворцы? Будет война, скорей всего. Если не будет – слава Богу».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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