На Донетчине шахтерам пообещали 16% зарплаты: Протесты продолжались и ночью (Фото). Новости

На Донетчине шахтеры продолжили забастовку в ночь с 14-го на 15-е февраля. Горнякам пообещали выплатить 16% зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, шахтеры ГП «Селидовуголь» продолжили протест и в ночь с 14 на 15-е февраля. «Люди хотят получить честно заработанные деньги. Те 16% зарплаты, которые обещают перечислить горнякам в ближайшее время, не решают проблему», – сообщил Волынец.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

Читайте также: