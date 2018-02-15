Невыездной из «ДНР» Ходаковский посетил Москву. Новости

Экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявил, что менее, чем сутки, находился в столице Российской Федерации. Об этом он рассказал в ходе своей видеоконференции.

«Я имел возможность не так давно выехать в Россию, но в силу не зависящих от меня обстоятельств, я побыл в Москве меньше суток. Я нарушил свое обещание по прибытию сразу же набрать Стрелкова и поучаствовать с ним в дебатах, которые когда-то были анонсированы, но возможности такой не имел», – говорит он.

Как сообщалось ранее, главный оппонент «главы ДНР» Александр Ходаковский заявлял, что не может покинуть пределы «республики» из-за просроченного украинского паспорта и по ряду причин не мог выехать и в Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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