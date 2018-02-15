Минские соглашения подрезаны, но не перечеркнуты полностью, – политолог. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» не противоречит Минским соглашениям, по крайней мере, пока, а если Россия захочет их нарушить, она найдет любую причину для этого. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев.

«Если они хотят сломать Минские соглашения, они их сломают. Не исключаю, что после выборов, после Чемпионата мира по футболу у политического руководства Российской Федерации могут быть развязаны руки в том, как дальше действовать на Донбассе, в том числе и в обход Минских соглашений», – говорит он.

По его словам, пока нельзя сказать, что закон №7163 противоречит Минским соглашениям. «Пока говорить о том, что они полностью проигнорированы в этом документе, нет смысла, потому что там нет этого. Хотя они не упоминаются, но косвенные отсылки к Минским соглашениям, как к международному правовому явлению, есть в этом законе. Да, Минские соглашения тут подрезаны, но не перечеркнуты полностью», – считает Карасев.

Он добавил, что закон №7163 должен был быть принят в пакете с законом об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях, которым особый статус Донбасса продлевался на год, но это не было сделано одновременно.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента. По состоянию на 15 февраля, закон №7163 еще не подписан президентом Украины.

Напомним, в принятый закон №7163 вернули упоминание о Минском протоколе и Минском меморандуме, которое было в изначальной редакции автора законопроекта – президента Украины Петра Порошенко. Однако итоговый документ с учетом всех поправок до сих пор не опубликован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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