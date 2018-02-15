Что мешает слиянию «ДНР» и «ЛНР»: Мнение Ходаковского. Новости

Процесс слияния «Донецкой народной республики» с «Луганской народной республикой» начался с экономического направления, но этому препятствует «глава ДНР» Александр Захарченко и его окружение. Об этом в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Суд тоже является подразделением Александра Захарченко. Глава верховного суда никогда не станет принимать каких-то решений, не выгодные Александру Захарченко. У нас же нет трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. У нас есть только одна власть, и она сосредоточена в руках и карманах одного человека», – говорит он.

Ходаковский утверждает, что поддерживает слияние «ДНР» и «ЛНР»: «Моя позиция жесткая – слияние "ДНР" и "ЛНР" должно быть. Без этого нам будет очень сложно выживать. Нам нужна микро-глобализация – объединение всех экономических ресурсов в один единый производственный комплекс и политическое объединение. Это однозначно нужно делать не только с точки зрения идеалогической, моральной, но и с экономической».

По словам главного оппонента Захарченко, компания «Внешторгсервис», которая управляет «национализированными» предприятиями, распространяет свое влияние и на «Донецкую народную республику», и на «Луганскую народную республику». «Мы можем уже в рамках созданной структуры "Внешторгсервиса" иметь общий производственный комплекс. Там все будет очень органично. Потому что все работающие предприятия или те, которые еще можно реанимировать уже вошли в состав Внешторгсервиса за исключением тех, которые успели захапать наши товарищи по принципу "кто первый встал, того и тапки"», – сказал Ходаковский.

Он добавил, что процесс слияния «республик» уже идет. «Это уже делается, но этому объединению экономическому в рамках "Внешторгсервиса" препятствует, во-первых, наше политическое разделение, плюс противодействие тех кругов, о которых я сказал», – заявил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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