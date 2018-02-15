Задержаны подозреваемые в убийстве 4-х военнослужащих на Донетчине, – Генпрокуратура. Новости

Убийство четверых военных на Донетчине произошло из-за неуставных отношений. Подозреваемые задержаны и признали свою вину. Об этом сегодня, 15 февраля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«По убийству 4-х военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины вблизи Широкино. По данному факту Военной прокуратурой сил АТО начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц)», – рассказала Сарган.

По ее словам, в ходе досудебного расследования проведен осмотр места происшествия с участием экспертов и ряд других неотложных и первоочередных следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие этого преступления.

«На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, – признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки). После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы», – сообщила пресс-секретарь.

Также она отметила, что в настоящее время с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении в совершении преступления. Назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что несколько военнослужащих отдельной бригады морской пехоты погибли при неустановленных пока что обстоятельствах в доме, где они временно проживали.

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