Порошенко рассказал, о чем говорил с Путиным по телефону. Новости

Во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который состоялся на этой неделе обсуждалось освобождение украинских заложников и введение миротворцев на Донбасс. Об этом сегодня, 15 февраля, в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава государства Петр Порошенко.
«Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая – это то, что было озвучено ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам, как воздух, нужны миротворцы», – сказал он.
По его словам, если тогда это предложение не было воспринято никем, то сегодня абсолютное большинство стран-членов Совета безопасности ООН и те, которые поддерживают Украину, твердо настаивают на необходимости миротворческой миссии ООН на Донбассе.
«Я подчеркиваю – миротворческой миссии на всей оккупированной территории, которая будет иметь права наводить порядок, привлекать к ответственности, разоружить незаконные вооруженные формирования и принести мир на украинскую землю, создать условия для реинтеграции этих территорий назад в Украину», – продолжает Порошенко.
Вторая тема обсуждения двух президентов – освобождение заложников. «Мы ни в коем случае не можем остановиться на освободившиеся наших заложников… Я обсуждал конкретные детали, списки, конкретные фамилии и тех, кого мы должны вернуть с оккупированных территорий, и тех, кого мы должны вернуть из России. Фамилии я сейчас не могу и не буду называть, потому что это навредит процессу возвращения», – сказал президент Украины.
Как сообщалось ранее, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе украинской стороны. Поводом для него стала третья годовщина заключения вторых Минских договоренностей.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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