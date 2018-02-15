Огромные деньги: Ходаковский о доходах Захарченко от рейдерства в «ДНР». Новости

В «Донецкой народной республике» все экономические потоки контролирует лично «глава республики» Александр Захарченко и его близкое окружение, зарабатывая на этом огромные деньги. Об этом в ходе своей видеоконференции заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Я обвиняю за какие-то субъективные вещи – за коррупцию, за оторванность этой власти от народа, за то, что они под прикрытием огосударствления на самом деле просто приватизировали все. Они ж не могут забрать чьи-то активы юридически, вот они и придумали, что "мы заберем это под государство, а государство карманное – мое"», – говорит он.

По его словам, в «республике» действует четкая система взяток на «таможне». «Огромные деньги зарабатываются левые, начиная от двойного таможенного налогообложения. Каждый кто торгует из России, прекрасно знает, что на таможне он, помимо тех официальных платежей, которые он платит, должен еще заплатить. Это приносит до 3 млн долл. не фиксируемых доходов, которые идут в конкретный карман», – утверждает Ходаковский.

Он добавил, что у него «обоснованные» претензии к «главе ДНР»: «Таких позиций огромное количество. Мы не на ровном месте себе придумали эти претензии».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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