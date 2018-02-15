В Счастье полиция разыскала мать малыша, гулявшего в мороз в легкой одежде (Фото). Новости

В Счастье (Луганская обл.) полицейские разыскали мать, которая оставила своего ребенка без присмотра. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Сегодня утром в отделение полиции в Счастье поступило сообщение о том, что на одной из улиц города длительное время блуждает малолетний ребенок без присмотра родителей.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, увидев малыша, привезли его в отделение полиции. Маленький мальчик, который замерз от длительного нахождения на улице, не мог объяснить полицейским, как его зовут, кто его родители и где он живет.

Сотрудники полиции разыскали его мать. Женщина рассказала, что накануне, 14 февраля, она вечером пошла к своему новому знакомому, чтобы отпраздновать День влюбленных, а своего малолетнего сына оставила по месту жительства с 78-летней бабушкой. Ночевать домой не вернулась. За ребенка не волновалась, потому что была уверена, что бабушка за ним присмотрит.

Мальчик, оставшийся без присмотра матери, самостоятельно вышел из дома (дверь была открыта) и бродил по улицам города при минусовой температуре воздуха в тонких спортивных штанах, тонкой куртке, мокрых сапогах.

Ребенка осмотрел врач-педиатр, состояние здоровья у него удовлетворительное, мальчик возвращен матери. Правоохранители провели с ней профилактическую беседу по выполнению ею предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию ребенка и недопущению подобных фактов в будущем. Также мать привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП, вынесено административное взыскание в виде штрафа в сумме 51 грн.