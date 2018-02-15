Минские соглашения реализованы, а что дальше? Мнение политолога. Новости

Украинским политикам пора думать над тем, на каких условиях будет интегрирован неподконтрольный Донбасс в случае выполнения Минских соглашений, возможно это поможет приблизить урегулирование конфликта и решить проблему компромиссов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев.
«Мы три года обсуждаем Минские соглашения – мертвые/не мертвые. Хорошо – Минские соглашения реализованы, а что дальше? Какое будет устройство в "ДНР/ЛНР", на каких условиях они будут интегрировать, как ими управлять?», – говорит он.
По его словам, от того, на каких условиях готов вернуться неподконтрольный Донбасс в Украину, многое зависит. «От этого образа, воображения того, какими могут быть ныне оккупированные территории Донбасса, на каких условиях они будут функционировать, существовать в Украине, если бы мы более детально и квалифицировано разобрались с этой картиной будущего, может быть тогда бы пошли на какие-то компромиссы либо полностью отказались бы от этого компромисса», – считает Карасев.
Как сообщалось ранее, по мнению Вадима Карасева, Минские соглашения помогли остановить наступательные действия и активные боевые действия на Донбассе, потому что были выгодны всем сторонам переговоров, но в них не достигнут компромисс о мире, о чем еще предстоит договариваться.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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