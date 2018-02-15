Суд в Константиновке рассмотрит дело насильника, задержанного отцом жертвы. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который изнасиловал 10-летнего ребенка. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

5 декабря около 15:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Константиновки о том, что им задержан мужчина, который изнасиловал его малолетнюю дочь.

Досудебным расследованием установлено, что 10-летняя девочка возвращалась из школы домой, и между 9 и 10 этажами ее дома ее задержал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая ребенку убийством, злоумышленник вывел ее из подъезда и силой затащил в заброшенное здание, которое находилось неподалеку. Опасаясь разоблачения и продолжая запугивания, мужчина отобрал у ребенка мобильный телефон, ударил в лицо, заставил раздеться и удовлетворил свою половую страсть.

В поисках дочери, которая не отвечала на звонки, отец пришел к указанному зданию, где застал правонарушителя на месте совершения преступления.

В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего) УК Украины в отношении задержанного мужчины, ранее судимого за имущественные преступления, направлен в суд для рассмотрения по существу.

Поддержание публичного обвинения осуществляется Константиновской местной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Константиновке (Донецкая обл.) мужчина изнасиловал десятилетнего ребенка.

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