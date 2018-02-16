Миротворцы должны получить мандат «временной администрации» на Донбассе, – Геращенко. Новости

Ключевой для Украины на 2018 год является тема миротворцев. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», 15 февраля на брифинге в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко (на фото).

«Ключевым заданием для Украины на 2018 год является тема миротворцев», – сказала Геращенко.

Она отметила, что сегодня инициатива по поддержке миротворцев на Донбассе находит поддержку у международных партнеров. Вместе с тем, говорит Геращенко, миротворческая миссия, как предлагает президент России Владимир Путин, ради охраны миссии ОБСЕ – этого нет нигде в мире. Украинская сторона говорит о том, что миротворцы должны работать на всей неподконтрольной территории Донбасса – до российско-украинской границы.

«Миротворческая миссия должна получить широкий и понятный мандат, по сути, такой временной администрации, принуждения к миру и помощи в становлении мира на неподконтрольной территории», – считает первый вице-спикер ВР.

Как сообщалось ранее, по мнению заместителя министра МинВОТ, миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна только при согласии всех участников вооруженного конфликта, но поддерживать чью-либо сторону миротворцы не будут.

Напомним, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности ООН намерена представить отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, включая спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера. В отчете, в частности, рассматривается применение на Донбассе контингента в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.

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