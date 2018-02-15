Москва принуждает Киев к прямому диалогу с «республиками», но этого не будет, – Геращенко. Новости

Москва старается принудить Киев к прямому диалогу с «республиками». Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 15 февраля, на брифинге в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко (на фото).

Россия, по ее словам, хочет принудить «к прямому диалогу Киев и Донбасс». «Очевидно, что этого не будет, потому что оккупационный режим поставил там (на неподконтрольных территориях – ред.) своих марионеток. И Киев будет разговаривать не с куклами, а с кукловодами, которые сидят в Кремле», – сказала Геращенко.

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