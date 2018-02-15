Есть партии войны и мира, а пойти могут «за гречкой»: Эксперт о выборах и Донбассе. Новости

Украинский народ должен превратиться в народ из электората, а не жить от выборов до выборов на обещания тех или иных политических сил. Об этом в эфире «5 канала» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«В преддверии Революции достоинства мы делали неоднократные замеры политической активности общества, протестная активность не превышала 6% – тех людей, которые готовы с активным протестом выйти и отстоять свои права. 6%, но тем не менее, революция состоялась. Эти 6%, это мало, вроде, но они сумели повести за собой людей», – говорит он.

По его словам, спустя несколько лет после революции общество успокоилось, а эмоции поутихли. «Негативную тенденцию, которую я хочу отметить, это то, что власть превратила наш народ в электорат. Мы живем от выборов до выборов, и к этому, к сожалению, привыкаем, а необходимо отвыкать. Выборы для нас должны быть точкой консолидации, а не точкой разъединения на электоральные группы – продолжает Сунгуровский.

Он добавил, что многое в Украине зависит от целей той или иной правящей политической партии, в том числе от этого будет зависеть и судьба неподконтрольного Донбасса. «Не все люди привыкают к войне, не все готовы смириться с существующим порядком, достаточно большая масса, которая подвержена такой тенденции. Здесь опасность в том, что, грубо говоря, есть партия войны и партия мира – за кем они пойдут? К сожалению, могут пойти "за гречкой", за той партией, которая больше посулит», – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, согласно результатам исследования, силовой сценарий урегулирования конфликта на Донбассе поддерживают всего 18% украинцев, аналогичная цифра и тех, кто выступает за «мир любой ценой». Большинство же опрошенных украинцев (49%) считают, что «ради мира стоит идти на компромиссы, но не на все».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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