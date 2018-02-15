Жестокое убийство семьи предпринимателей на Донбассе раскрыто (Фото, видео). Новости

Установлены и задержаны все лица, подозреваемые в совершении убийства семьи в Великой Новоселке, которое случилось 6 декабря 2017 года.Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Мы установили и задержали всех лиц, обоснованно подозреваемых в совершении убийства семьи в Великой Новоселке, которое имело место еще 6 декабря 2017. Сегодня в результате проведенных специальных мероприятий, которые продолжались последние двое суток на Киевщине, задержали последнего из трех подозреваемых, который после убийства скрывался в садовом обществе. Из дома почти никуда не выходил, только иногда в местный храм, пожалуй, чтобы отмаливать свой страшный грех. Кстати, у себя в комнате у окна держал оружие, но это уже ему не поможет», – пишет Аброськин.

Он также сообщил, что за 20 лет службы в уголовном розыске и последние три года своей службы на охваченной войной Донецкой не видел, чтобы преступники так издевались над мирными жителями нашей страны. «Их трудно назвать просто преступниками, это отбросы. Пострадавших убивали зверски, как скот. Поставили на колени всех трех, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали. Это стало известно из начальных показаний задержанных. Из показаний этих подонков, получили добычу 40 тыс. гривен», – проинформировал заместитель главы полиции.

«Кстати, все трое являются активными участниками общественной организации "Внутренний корпус "Батальон «Донбасс". Ранее участвовали в АТО», – добавил Вячеслав Аброськин.

Ранее сообщалось, что в поселке Великая Новоселка (Донецкая обл.) произошло тройное убийство. Позже стало известно, что убитая семья являлись ближайшими родственниками кума экс-президента Украины Виктора Януковича – Валерия Ширы.

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