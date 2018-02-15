Геращенко указала на зависимость между выходом россиян из СЦКК и восстановлением связи Vodafon . Новости

Сложность восстановления мобильной связи Vodafon на неподконтрольном Донбассе заключается в том, что некому дать гарантии безопасности для проведения ремонтных работ. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 15 февраля, на брифинге в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко (на фото).

Она подтвердила, что на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, в экономичной подгруппе регулярно поднимается вопрос ремонта телефонных линий, но есть два момента. «Первое – это нет на это соглашения той стороны, и второе – очень чувствительный момент… как вы знаете, официально россияне говорят, что "нас там нет", на Донбассе, хотя шуруют и наемники через неконтролируемую часть границы, и их оружие. И все эти "потеряшки" остаются на Донбассе. Более тогоо, группировки россиян там, по подсчетам наших специальных служб, их численность колеблется в районе нескольких тысяч. Однако в то же время россияне, которые входили в СЦКК (Специальный центр координации и контроля)... вынуждены были официально брать на себя ответственность за безопасность во время проведения ремонтных работ», – сказала Геращенко.

Она напомнила, что россияне вышли из состава СЦКК, что вызвало очень серьезную реакцию, в том числе партнеров Украины по «Нормандскому формату». «Это было и будет темой соответствующих дискуссий на этой неделе в Мюнхене во время встречи в "Норманскдском формате" министров иностранных дел. Так вот, россияне поэтому сейчас не берут на себя ответственность за гарантию безопасности на время проведения ремонтных работ»,– резюмировала вице-спикер.

Напомним, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могут являться формальной стороной в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

Ранее сообщалось, что российские офицеры из СЦКК покинули «ДНР», 19 декабря 2017 года они пересекли границу с Украиной и вернулись в РФ.

Отметим, что в состав СЦКК входили представители Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил РФ – 75 офицеров, которые меняются каждые три месяца. На начальном этапе в СЦКК входили и представители «ДНР» «ЛНР».

Министерство иностранных дел Украины возмущено односторонним решением Российской Федерации о выводе 19 декабря военнослужащих вооруженных сил РФ из состава СЦКК.

Как сообщалось ранее, для возвращения российских офицеров в СЦКК в России заявили, что у них должен быть мандат, в котором будут закреплены гарантии пребывания российских военнослужащих на территории Украины. Еще одно условие со стороны РФ – чтобы в этом центре были представлены «ДНР» и «ЛНР».

Позже стало известно, что российские офицеры могут не вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

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