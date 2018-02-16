В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер +38071. Новости

Украинская нумерация +38071 для «республиканского» мобильного оператора «Феникс» была выбрана лично «министром связи ДНР». Об этом он сообщил в интервью местной газете.
«Нынешняя нумерация +38071 была выбрана мною для "Феникса" произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи, регламентирующим выделение международных кодов-префиксов. Ведь ДНР – непризнанное государство, поэтому мы не обязаны оглядываться на организации, в которых не состоим, и которые нас не признают», – заявил Яценко.
Он попытался пояснить, что в своих действиях руководствовался Всеобщей декларацией прав человека, в которой сказано, что «каждый человек имеет право... получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ», а также «участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами».
Яценко отметил, что благодаря «международному» номеру пользователи «Феникса» могут писать сообщения или звонить через Facebook Messenger, Google Talk, WhatsApp, Viber и другие сервисы.
Тем не менее, он не перестает надеяться, что «ДНР» сможет перейти на российскую нумерацию номеров. «Я верю, что ДНР станет частью России, и тогда мы перейдем на российскую нумерацию. Если будет такая политическая воля, то технически мы готовы в очень сжатые сроки осуществить подключение к российским сетям», – сказал «министр».
Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.
С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.
При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.
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