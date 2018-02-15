Факты имеют значения: Зачем Хуг едет на неподконтрольную Луганщину. Новости

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СMM) Александр Хуг присоединится к патрулю наблюдателей миссии, чтобы встретиться с жителями по обе стороны линии разграничения и посетить неподконтрольный Луганск. Об этом он сегодня, 15 февраля, сообщил на пресс-конференции в Северодонецке (Луганская обл.).

«Завтра я присоединюсь к патрулю, который отправится с нашей луганской мониторинговой командой. Мы будем пересекать линию разграничения в Станице Луганской для того, чтобы в дальнейшем отправиться в город Луганск. Я обеспечу надлежащее количество времени, чтобы встретиться с коллегам, пообщаться с мирными жителями, которые уже 4 зиму подряд ощущают на себе серьезные последствия этих событий», – сказал он.

Хуг уточнил, что сегодня с утра он уже встретился с тремя из 16 жителей села Новоалександровки. «Они проживают в этом селе уже 4 года без электричества. И мы попробуем, как это делали и раньше, во время завтрашнего патрулирования, чтобы выявить и установить факты, для того чтобы те, от кого зависят решения, могли облегчить жизнь людям по обе стороны конфликта. Факты имеют значения», – подытожил Александр Хуг.