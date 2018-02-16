Когда может полностью заработать монетизация субсидий. Мнение эксперта. Новости

Для выпуска социальных карт и их администрирования нужен не только механизм монетизации субсидий, но также время и деньги. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 февраля, в ходе пресс-конференции рассказал член Экономического дискуссионного клуба Геннадий Рябцев.
«Сейчас льготы получают около 68% домовладений. Это минимум 9 млн нужно выпустить специальных банковских карт государственному банку. Только на то, чтобы их напечатать уйдет много времени и денег. Кто будет это администрировать? Ведь каждому нужно будет выплатить определенную конкретную сумму, которая будет меняться в зависимости от фактических затрат, которые понесли домовладения в каждом месяце», – говорит он.
По его словам, в государственном бюджете Украины на этот год даже по существующим правилам получения субсидий выделена сумма, которая меньше потребностей граждан. «Учитывая те задолженности, которые сейчас существуют в государственном бюджете, откуда возьмутся деньги на эти новые проекты – выпуск и обслуживание социальных карт, если государство не может расплатиться с долгами прошлого года. Если посмотреть на те затраты, которые запланированы в бюджете на 2018 год, там нет ничего о выпуске этих социальных карт», – продолжил Рябцев.
Эксперт добавил, что в этом году можно только ожидать, что алгоритм монетизации субсидий для их выплаты на социальные карты только разработают, а начнут внедрять, возможно, только в 2019 году. «Если что-то и будет, то это будет перед выборами, потому что ничто так не обращает внимание электората, как очередная плюшка накануне дня голосования», – сказал он.
Как сообщалось ранее, по мнению эксперта, монетизация субсидий в этом году идет по неотработанному механизму и много вопросов по выплате льгот остаются пока нерешенными. В 2018 году компенсацию по субсидиям могут получить только ОСМД.
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