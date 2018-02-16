За три года сумма, выделяемая на субсидии, выросла более чем в 10 раз, – эксперт. Новости

В Украине за с 2014 года сумма, выделяемая на субсидии, выросла более чем в 10 раз. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 февраля, в ходе пресс-конференции рассказал экс-народный депутат Украины, эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

«На этот год предусмотрено 71 млрд грн на выплату субсидий. Сумма растет за последние три года в геометрической прогрессии. Начинали мы, напомню, в 2014 году с 6 млрд грн, которые выделялись на то время на субсидии. Сейчас 71 млрд грн получают почти 68% домовладений», – говорит он.

По его словам, международные эксперты не могут понять, как такое возможно. «У них волосы становятся дыбом, когда они узнают, какое количество семей получают так называемую государственную социальную помощь, как у нас красиво называются субсидии, на содержания жилья, потому что в европейских странах подобных получателей не больше 10%», – сказал Павловский.

Эксперт добавил: «Еще их повергает в шок, что у нас среди получателей субсидий 50% работающих людей. На Западе, если ты работаешь, о какой субсидии может идти речь».

Как сообщалось ранее, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, субсидиями в Украине в этом отопительном сезоне воспользовались 6,7 млн семей, но катастрофического роста обращающихся за государственной компенсацией нет.

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