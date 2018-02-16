В «ДНР» об «Амстор сити»: Цены как в «Сельпо», но доходы в два раза ниже (Фото). Новости

По ценовой политике открывшиеся в Донецке супермаркеты «Амстор сити» («Амстор city») одни из самых дорогих (дороже лишь сеть «Обжора», но она не такая популярная). Об этом «Донецким новостям» рассказали местные жители.

«Для понимания, если сравнивать с Украиной, то наши "Амсторы" – это типа как "Сельпо", т.е. не из дешевых, большие по площади, со своей кулинарией. Знак равенства между ними, конечно, сейчас не поставишь. Когда выезжаю в Украину к сестре, захожу в "Сельпо" – да в любой другой супермаркет, тот же "Варус", "Мегу" – как в другой мир попадаешь. Ловлю себя на мысли, что это как при Советском Союзе было, когда мы все поражались, как это – сыра 30 видов, колбас за 50 видов. Гуляю по украинским супермаркетам как на выставке какой-то. В магазинах "ДНР" ассортимент очень скудный: нет, нормальные по вкусу продукты есть, и по цене разные есть, просто выбор очень маленький», – поделилась дончанка Елена.

Она отмечает, что в перерасчете на гривну цены в том же «Амстор сити» не на много выше украинских, но их доступность намного ниже, т.к. зарплаты в «ДНР» не сравнить с подконтрольной территорией. «У меня зарплата в Донецке 9 тыс. рублей, это средний у нас уровень, на таких сидят большинство. Если в гривни перевести, то это где-то 4300 руб. При Украине, в начале 2014 года, я на своей же работе получала 7-8 тыс. грн, а сейчас еще больше, наверное, выходило бы. Вот и сравнивайте. А в магазинах цены – как в Украине (ну, единичные продукты дешевле, а многие и выше), а доход получается в два раза меньше», – продолжает дончанка.

У жительницы Донецка Татьяна двояки чувства в отношении открытия «Амстор сити». «До войны в Донецке это была самая многочисленная сеть крупных супермаркетов. А что сейчас? По всем телеканалам радостно трезвонят: в "ДНР" открыли свои "Амстор сити". Но их всего… 6 магазинов на всю "республику" – все в Донецке и лишь один в Горловке. То, что открыли – это хорошо, потому что, когда видел, как на глазах чахла твоя любимая продуктовая сеть, было грустно-грустно. А сейчас открыли, помещения-то "Амсторов" громадные, товара не хватает, чтобы их заполнить. И вот пошло, как в 2014-м, 2015-м – местный майонез или молочку растягивают по длине стеллажей. Это можно не замечать, на это можно не обращать внимание, а просто радоваться и радоваться. А у меня что-то не получается. Поэтому для меня открытие "Амсторов" – это как в мультике: они теперь дырку на стене загораживают, потому что лучше так, чем полупустое уныние ранее любимых магазинов», – говорит Татьяна.

Не испытали восторга от своего «Амстор сити» и жители Горловки. «На остановке появилась табличка "Я ♥ Амстор" (правда, чуть подзаваленная). Побывал там сегодня и я. Ну, что сказать... Работает две кассы, четыре (после входа) "рабочих прохода" и... все тот же ассортимент, что и раньше. Выпечка, собственные колбасы и чайный отдел. Ну и все по традиции – молочка, алкоголь, сырный, мясной и хлебный отдел, фрукты/овощи, промтовары, бытовая химия. Из интересного – лишь иностранное недорогое вино, сыры по скидкам и отдел "готовых блюд". В общем, я ожидал чего-то более интересного и нового», – отмечает в соцсети горловский блоггер Егор Воронов.

«Амстор сити» в Горловке, фото Егора Воронова

Все отмечают, что продукция, в основном, или местная (но выбор не велик), или российского производства. Также относительно молочной продукции и пива есть товары из Беларуси. Из украинского производства – «Артемовское шампанское» (производится на подконтрольной Украине территории, в г. Бахмуте, Донецкая обл.): цены от 196 руб. за «Советское шампанское» до 448 руб. за «Крым».

Иные цены в сети «Амстор сити» выглядят следующим образом:

сыры твердые, 1 кг – 400-500 руб. (190-238 грн по местному курсу);

окорочок куриный, 1 кг – 122 руб. (58 грн);

карбонат куриный, 1 кг – 155 руб. (74 грн);

грудка куриная, 1 кг – 167 руб. (80 грн);

говядина филе, 1 кг – 400 руб. (191 грн);

фарш куриный, 1 кг – 188 руб. (90 грн);

фарш говяжий, 1 кг – 344 руб. (164 грн);

фарш домашний, 1 кг. – 275 руб. (131 грн);

Овощи-фрукты:

капуста белокочанная, 1 кг – 13 руб. (6 грн);

лук – 18 руб. (9 грн);

яблоки, 1 кг – 70-100 руб. (33-48 грн);

огурцы свеж., 1 кг – 94 руб. (45 грн);

помидоры свеж., 1 кг – 184 руб. (88 грн);

кабачок, 1 кг – 178 руб. (858 грн);

баклажан, 1 кг – 322 руб. (153 грн);

перец красный, 1 кг – 196 руб. (93 грн);

перец желтый, 1 кг – 241 руб. (115 грн);

мандарины, 1 кг – 78 руб. (37 грн);

бананы, 1 кг – 86 руб. (41 грн);

лимоны, 1 кг – 90 руб. (43 грн);

киви, 1 кг – 109 руб. (52 грн);

хурма, 1 кг – 127 руб. (61 грн);

гранат, 1 кг. – 115 руб. (558 грн);

манго, 1 шт. – 159 руб. (76 грн);

авакадо, 1 шт. – 127 руб. (61 грн).

Собственная кулинария:

капуста тушеная – 150 руб./кг (71 грн);

мойва жареная – 340 руб./ кг (162 грн);

толстолобик жареный – 400 руб./кг (191 грн);

пирожки жаренные, в зависимости от начинки – 6-11 руб. / шт. (3-5 грн);

пирожное – от 20 руб. / шт. (10 грн);

небольшие торты – 230-350 руб. / шт. (110-167 грн).

«Амстор сити» в Донецке по бул. Шевченко

Как сообщалось ранее, «Амстор» – до недавнего времени самая мощная сеть в «ДНР», оставшаяся с «мирных» времен. У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках. Особенность «Амсторов» – работают только в своих отдельно построенных зданиях, не «въезжают» в готовые помещения, например, торговых центров.

До начала военных действий на Донбассе насчитывалось 18 точек «Амстора». В 2014 году уже при «ДНР» работало 11 супермаркетов сети. Однако только весной 2017-го закрылись сразу три точки в Калининском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

В «ДНР» проблемы у «Амстора» начались с июня 2017 года, что совпало с заходом российских сетей. Так, в июне «генпрокуратура ДНР» начала процесс против «Амстора» в Пролетарском районе Донецка. В Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте «Амстора», открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

В декабре 2017 года закрылись наиболее крупные точки: «Амстор» на цирке, на Щетинина, на проспекте Таманский, чуть ранее закрылся «Амстор» в микрорайоне Магистральный (район железнодорожного вокзала) и др.

Дончане отмечали, что все небольшие по площади «Амсторы» уже разобраны, в основном, в них заехала сеть «Семерочка» (аналог российской «Пятерочки»), но встречается и «Наш маркет».

С 2 февраля на месте пустующих крупных «Амсторов» открылась новая сеть «Амстор сити» («Амстор city»): 5 магазинов – в Донецке и один – в Горловке.

Отмечалось, что «Амстор сити» – это новая структура, которая контролируется «министром доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым и Игорем Сосновским (бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова). Документы оформлены на Юлию Соболь, так же как и два ресторана быстрого питания «ДонМак» (на Крытом рынке и на площади Ленина). Юлия Соболь – подруга жены Сосновского.

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