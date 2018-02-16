Миротворцы на Донбассе: Компромисс США и России представят в Мюнхене. Новости

План экс-генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена по миротворческой миссии ООН на Донбассе представят на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля в Германии, до этого он был согласован между главными геополитическими игроками – США и Россией. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
«Нет плана Расмуссена, есть план Трампа-Путина вследствие их большой сделки. Все те наработки, которые велись во время переговоров между Волкером и Сурковым, а потом согласовывались между Тиллерсоном-Лавровым, а потом между Трампом и Путиным, воплотились в некий документ, в план, который предложен через некоего посредника», – говорит он
По его словам, концептуальная согласованность о миротворческой миссии на Донбассе между Россией и США появилась летом 2017 года, а все, что было после этого – подготовка общественного мнения к принятому варианту договоренностей, который озвучили в так называемом «Плане Расмуссена».
«Это компромиссный план, где в какой-то степени идут на уступки и США, и Россия, по сравнению со своими первоначальными позициями… Путин готовил общественное мнение в России, он же не может перед президентскими выборами позволить себе прогнуться перед американцами», – продолжает Корнейчук.
Он напомнил, как на своей итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против миротворцев на Донбассе, и «даже на границе». «Потом январская встреча Волкера и Суркова. Мне вообще кажется, что они на этих встречах сидят пьют кофе и рассказывают друг другу анекдоты, потому что на самом деле миссия и задача Волкера и Суркова в том, что они озвучивали какие-то вещи. Они – "говорящие головы"», – отмечает политолог.
Корнейчук отмечает, что в активную фазу подготовка к миротворческой миссии на Донбассе перешла после того, как Волкер озвучил, что Россия готова к договоренностям в январе этого года, а на этой неделе началась кампания для общественного мнения.
«Как раз после того, как в понедельник состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, и Порошенко и Путиным, сразу в СМИ была вброшена информация о появлении плана Расмуссена, и все начали это активно обсуждать, очень быстро появилось заявление Минобороны Белоруссии, что они готовы принять участие в этой миссии, и представители немецкой армии говорят, что они готовы принять участие».
Политолог считает, что в подаче согласованного плана миротворческой миссии на Донбассе был лишь вопрос, кто его представит: «Выбрали узнаваемую персону в мире и имеющую отношение к военному делу – Расмуссена, дали ему пакет документов и сказали: "Теперь это будет план Рассмуссена, вперед в Мюнхен – презентовать перед мировой общественностью план по вводу миротворцев на Донбасс».
Корнейчук добавил, что в плане введения миротворцев на Донбасс есть все позиции, которые устраивают именно Россию, в частности то, что среди миротворцев не должно быть представителей стран НАТО, должны быть страны формально или неформально дружественные РФ: «Будет расписан механизм поэтапного ввода миротворцев, то, о чем говорилось с сентября, но более-менее подробно сказал Волкер с Сурковым».
По его словам, согласно плану США и России, сначала миротворческая миссия ООН будет вводиться на линию разграничения, потом в Украине должна быть принята политическая часть Минских соглашений – амнистия и закон о местных выборах на Донбассе. «Дальше миротворцы передвигаются дружно на всю территорию Донбасса и под их юрисдикцией проводятся местные выборы. После этого Украина получает доступ к границе с Россией, а миротворцы там еще пару лет остаются и контролируют выполнение Украиной закона об особом статусе Донбасса», – считает Корнейчук.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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