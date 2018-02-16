Представители ОРЛО вернули тело погибшего украинского военнослужащего, – штаб АТО. Новости

Представители ОРЛО вернули тело погибшего украинского военнослужащего. Об этом вечером 15 февраля сообщила пресс-служба штаба АТО.

После длительных и сложных переговоров представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200» добились возвращения тела погибшего военнослужащего на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, 12 февраля во время выполнения боевой задачи по наблюдению за позициями противника один из военнослужащих сил Антитеррористической операции погиб в результате минометного обстрела. Тело погибшего военнослужащего попало к незаконным вооруженным формированиям.

В течение трех дней представители ОРЛО изменяли время передачи тела погибшего защитника.

Передача тела погибшего военнослужащего на подконтрольную Украине территорию произошла в районе населенного пункта Счастье, с участием представителей «Союза ветеранов Афганистана Луганщины», ОБСЕ и украинской стороны СЦКК.

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